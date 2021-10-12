Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 500 saman balyası yandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu saman balyaları yandı.

Eskibedir köyünde Halil Acen'e ait saman balyalarına yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 500 saman balyası yandı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.



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