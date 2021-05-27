Kırklareli'nde Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları eteklerindeki tarım arazilerini kırmızıya bürüyen gelincik çiçeklerinin ahenkli sıralanışı görenlerin ilgisini çekiyor.

Doğası ve tarihi ile öne çıkan Demirköy ilçesinde yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler baharın en güzel renklerini yansıtıyor.

Narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler kartpostallık manzara oluşturuyor.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar araçlarını durdurup gelincik tarlalarının fotoğrafını kimileri de gelincikleri fon yaparak kendi fotoğrafını çekiyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin doğası ve tarihinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Yol kenarında tarlalarda kendiliğinden yetilen gelinciklerin seyrine doyumsuz manzaralar oluşturduğunu ifade eden Şen, bu güzellikleri görmek için tüm vatandaşları kente davet ettiklerini belirtti.

