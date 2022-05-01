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Kırklareli'nde yolcu otobüsleri denetlendi

01.05.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde yolcu otobüsleri denetlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu otobüsleri denetlendi.

Bayramı şehir dışında geçirmek için bugünden yola çıkanlar, şehirler arası yollarda ve otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Polis ekipleri, seyahate çıkacak vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak takograf, lastik, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

Denetim sırasında polis ekipleri, sürücü ve yolcuları da uyararak, güvenli yolculuk broşürleri dağıttı.

Ekipler ayrıca çocuklara da kırmızı düdük verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

Kırklareli Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:21
Sabah
06:01
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:15
Yatsı
21:49
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

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