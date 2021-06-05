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Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı

05.06.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Adliyesine getirilen şüphelilerden M.H, T.G, B.O, H.K, C.A, A.Ş, A.C, C.Ö, yabancı uyruklular K.N. ve F.S.U. ile eşi F.D.U, savcılıktaki ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan F.S.U, F.D.U, M.H, C.A. ve K.N tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 1 Haziran Salı günü düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kadın ile taksi şoförleri ve otel çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin lira ile tabanca ele geçirilmişti.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 5 Haziran Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:30
Öğle
13:15
İkindi
17:15
Akşam
20:49
Yatsı
22:40

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cumartesi

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