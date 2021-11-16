Kırklareli'ndeki Hamam Gölü güz renklerine büründü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ile meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanı içerisindeki Hamam Gölü'nde renk cümbüşü yaşanıyor.

Her mevsim ayrı güzelliği olan longoz ormanı, özellikle sonbaharda doğaya yansıyan yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı görünüme kavuştu.

Orman içerisindeki göller arasında nilüfer çiçeklerinin yetiştiği Hamam Gölü ise ayrı bir güzelliğe büründü.

Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar, yeşilin tonlarını her mevsim koruyan bitkiler ve ormandan geçen patikalar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Gölde kuğu ve yaban ördeği gibi göçmen kuşlara da rastlamak mümkün.

Longoz ormanları 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 türden memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 kuş türünü barındırıyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, AA muhabirine, Hamam Gölü'nün bugünlerde güz renkleriyle eşsiz güzellikler sunduğunu söyledi.

Sonbaharda gölün ayrı bir güzelliği olduğunu anlatan Kamay, yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz doğayı görmeye davet etti.



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