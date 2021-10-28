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Kırklareli'ndeki şüpheli ölümde kırık far parçaları sayesinde zanlıya ulaşıldı

28.10.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasının ardından çıkan kavga sonunda bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yapan jandarma ekipleri, kamyonete ait kırık far parçaları sayesinde zanlıya ulaştı.

Alınan bilgiye göre, 25 Ekim Pazartesi gecesi Evrensekiz beldesi kavşağında iki aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından, taraflar arasında çıkan tartışmada Gökay Karaca (35) hayatını kaybetti.

Karaca'nın kafasında darp izleri, bacak ve bel bölgesinde çok sayıda kırık olmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceledi.

Ekipler, sürücü R.D. (52) idaresindeki kamyonetin, olay yerine gelmeden iki farının yandığını, olay yerinden sonraki kamera kayıtlarında ise sol farının kırık olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde muhafaza altına aldığı kırık far parçalarının R.D'nin kamyonetine ait olduğu tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüpheli R.D'nin, savcılıktaki ifadesinde, olay gecesi Edirne'de katıldığı bir düğünden döndüğünü, kavga olayının yaşandığı Evrensekiz kavşağı mevkisine geldiğinde aniden önüne bir cisim çıktığını ve neye çarptığını anlayamadığını, akabinde korkarak olay yerinden uzaklaştığını anlatarak savunma yaptığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.D. "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

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trafik kazası

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