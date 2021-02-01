Kırklareli'nden geçen yıl 144 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Trakya'nın Avrupa'ya açılan kapılarından Bulgaristan'a komşu olmasının yanı sıra ticaretin önemli ayaklarından üretim ve ulaşım alanında geniş imkana sahip Kırklareli'nden geçen yıl 144 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Ekonominin ve ticaretin merkezi İstanbul'a da yakınlığıyla revaçta olan kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bir önceki yıla göre ihracat rakamları arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentten geçen yılın kasım ayında 6 milyon 198 bin dolarla en düşük, mart ayında ise 9 milyon 817 bin dolarla en yüksek ihracat gerçekleşti.

Aralık ayında 9 milyon 657 bin dolar ihracat yapılan kent, resmi rakamlara göre geçen yılın tamamında 108 milyon 110 bin dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye genelinde 49. sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde 144 ülke ve bölgeye sevkiyat yapılan kentte, geçen yıl ihracatın 49 milyon 561 bin dolarlık kısmı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi. 21 milyon 929 bin dolar ile tekstil ve ham maddeleri ikinci sırada yer alırken, bunu 11 milyon 10 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 5 milyon 110 bin dolarla makine ve aksamlar, 3 milyon 653 bin dolarla ise yaş meyve ve sebze sektörü takip etti.