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Kırklareli’ne çeşitli suçlardan aranması olan 64 şüpheli yakalandı

İHA İHA
13.08.2024 12:05
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Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranması olan 64 şüpheli yakalandı.

Kırklareli’ne çeşitli suçlardan aranması olan 64 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 64 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, basit yaralama, tehdit, vergi usul kanununa muhalefet, fuhuş, uyuşturucu ticareti, konut dokunulmazlığını ihlal, ormanda ateş yakma, kadına karşı basit yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, askeri ceza kanununa muhalefet ve tedbir kararı ihlali suçlarından çeşitli miktarlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler serbest kaldı.

Kırklareli’ne çeşitli suçlardan aranması olan 64 şüpheli yakalandı

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Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 13 Ağustos Salı

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