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Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

11.11.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu: -"Bize bu güzel vatanı armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bugün burada şükranla minnetle yâd etmek istiyoruz. Yüksek hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği'ndeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler tarafından yapılan saygı atışı ile devam etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Şehitlik Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Vali Osman Bilgin, şehitlik anı defterini imzaladı, şehitlikler ziyaret edildi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Bir grup öğrenci, Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Belediye Başkanı Kesimoğlu'na Atatürk portresi hediye etti.

Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunun 99. yılının heyecanla kutlandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihali ile kentin kurtuluşunun aynı güne denk gelmesi nedeniyle kurtuluş günü kutlamalarının 2 yıldır 11 Kasım'da gerçekleştirildiğini aktaran Kesimoğlu şöyle konuştu:

"10 Kasım'ın anlamı bizim için çok büyük. 83 yıldan bu yana her 10 Kasım'da içimiz daralıyor. Bize bu vatanı emanet eden Mustafa Kemal'in sonsuzluğa yürüdüğü gündür 10 Kasım. Biz de her 10 Kasım'da 83 yıl boyunca kurtuluş bayramımızı kutladık büyük coşkuyla. Bize bu güzel vatanı armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bugün burada şükranla minnetle yâd etmek istiyoruz. Yüksek hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra meslek örgütlerinin temsilcileri tören geçişi yaptı.

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