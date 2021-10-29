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Kırklareli'nin Hamdibey köyü 175 bin avroluk projeyle turizme kazandırıldı

29.10.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyün yolları parke taşıyla kaplandı, seyir terası, ahşap saksılar, ahşap çöp kovalar ve yönlendirme tabelaları ile çehresi değiştirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyü, "Tarih Aracılığı ile Turizmi Etkileme Geliştirme Projesi" uygulanarak turizme kazandırıldı.

Çoğunlukla Bosna Hersek'ten göçenlerin yaşadığı Hamdibey'de, Kırklareli İl Özel İdaresinin IPA Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında üç yıl önce "Tarih Aracılığı ile Turizmi Etkileme Geliştirme Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında 115 haneli köyde 175 bin 876 avro bütçe ile yollar parke taşıyla kaplanırken, seyir terası, ahşap saksılar, ahşap çöp kovalar ve yönlendirme tabelaları yapıldı.

düzenlemelerin ardından köy kısa sürede turist çekmeye başladı. Önceki yıllarda köy sakinlerinin ve onların akrabalarının bildiği köyü binlerce kişi ziyaret etti.

Turizm köy ekonomisini de olumlu etkiledi. Turistlere Boşnak böreği satan Hamdibey köyü kadınlarının aile bütçesine katkısı da arttı.

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, projenin kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada, Hamdibey köyünün tarihi dokuya uygun çalışmalar gerçekleştirilerek turizme kazandırıldığını söyledi.

Erdoğan, köye artık her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiğini kaydetti.

Köy muhtarı Turhan Üstündağ ise geçimini ormancılık ve hayvancılıkla sağlayan köyde artık birçok insanın turizmden gelir elde ettiğini dile getirdi.

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