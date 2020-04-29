YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kaldırıldı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kaldırıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 29.04.2020 19:03 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kaldırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina, sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede Kovid-19 pozitif tanısı konulan vatandaşların tedavilerinin tamamlandığı, yeni semptomların da ortaya çıkmadığı belirtildi.

Vakaların hemen sonrasında ilçede filyasyon çalışmalarının etkin şekilde yapıldığı aktarılan açıklamada, temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Karantinanın bugün itibarıyla sona erdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz 15 Nisan 2020 tarihi saat 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştı. İlçe merkezine, ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Gerekli tüm sağlık tedbirleri azami derecede alınarak, 29 Nisan 2020 tarihi ve saat 16.00 itibarıyla karantina kararı kaldırılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi
Anahtar Kelimeler:
Karantina Kırklareli Kofçaz korona kovid

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

Kırklareli Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
06:03
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:14
Yatsı
21:47

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Demet Dalca Eczanesi
Merkez
Mehtap Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çocuk Sokağı’nda hüzünlü 23 Nisan

Çocuk Sokağı’nda hüzünlü 23 Nisan

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.