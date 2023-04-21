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Kırklareli'nin Sütlüce köyünde asırlık Balkan bayram geleneği yaşatılıyor

21.04.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Sütlüce köyünde çocuklar, asırlardır yaşatılan Balkan bayram geleneği "sepetle şeker toplama" etkinliğine katıldı.

Sütlüce dışında yaşayan çocuklu aileler de geleneği yaşatmak için köye geldi.

Bu kapsamda köy sakinleri meydanda toplanarak bayramlaştı.

Bu sırada çocuklar da kollarına taktıkları sepetlerle sıraya girerek büyüklerinin bayramını kutladı. Büyükler, bayramlaştıkları çocukların diledikleri kadar şekeri sepetlerine bıraktı.

Pınarhisar Sütlüce Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Bulgurcu, AA muhabirine, geleneğin yıllardır köylerinde yaşatıldığını söyledi.

Gelenek ve göreneklerine sahip çıktıklarını belirten Bulgurcu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Köy muhtarı Sadri Buzdağ da göçmen köylerinde Balkan geleneklerine sahip çıktıklarını dile getirdi.

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