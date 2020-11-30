YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 30.11.2020 22:22 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile Kofçaz ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde hazır bekliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Dereköy Sınır Kapısında taksicilik yapan Vahit Akay, mevsimin ilk karının yağdığını belirtti.

Kar yağışı ile her yerin beyaza büründüğünü anlatan Akay, "Maşallah bereket yağıyor. İnşallah bir süre kar yağışı etkili olur" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı
1/

Kırklareli Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:11
Öğle
13:05
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:15

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Okumuş Eczanesi
Merkez
Nedim Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.