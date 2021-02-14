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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı

14.02.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte tipi şeklindeki kar, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 30, Kofçaz ilçesinde 15 santimetreye ulaştı.

Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Tipi nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

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Akşam
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

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