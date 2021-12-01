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Kırklareli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

01.12.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesi beyaza bürüdü

Kırklareli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk karı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nde dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Etkili yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması nedeniyle kontrollerde bulundu.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 2 Aralık Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:13
Öğle
13:05
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:15

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Sağlık Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Sıla Eczanesi
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