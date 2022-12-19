YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

19.12.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk karı bölgeyi beyaza bürüdü.

Demirköy ilçesinde dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kısa sürede ilçenin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Bazı vatandaşlar kar yağışının etkili olduğu Jandarma Kule mevkisinde cep telefonlarıyla manzarayı fotoğrafladı.

Ormanlık alanlarda da kar beyazıyla görülmeye değer manzaralar oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'de yılbaşından beri 1239 kaçak göçmen yakalandıKırklareli'de yılbaşından beri 1239 kaçak göçmen yakalandı
Toroslar EDAŞ Osmaniye'de kış hazırlıklarını sürdürüyorToroslar EDAŞ Osmaniye'de kış hazırlıklarını sürdürüyor
Eskişehir’de soğuk ve yağışlı hava bekleniyorEskişehir’de soğuk ve yağışlı hava bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
kar

Kırklareli Namaz Vakitleri 20 Aralık Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:27
Öğle
13:13
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:18
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.