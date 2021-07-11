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Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini devam ettirdi

11.07.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini devam ettirdi

EDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final güreşlerinde rakibi İsmail Koç'u yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

Final güreşinin ardından altın kemeri TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un taktığı Ali Gürbüz, doping testi sonrası er meydanından faytonla ayrıldı.

Gürbüz'ün Sarayiçi'nde bindiği faytonun sağ arka tekerleği Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde çıktı.

Tekerleğin çıkmasıyla faytondaki atlar kaçarken, Gürbüz ve yakınları faytondan zorlukla indi. Faytondan düşen iki kişi tedavileri için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürbüz, kısa süre sonra yoğun kalabalığı selamlayıp, Kırkpınar davulcularının çaldığı marşlar eşliğinde hamama doğru yürüdü.

Babası Recep Gürbüz'ün de 1988 yılında başpehlivan olduğunda tercih ettiği Mezitbey Hamamı'na giden Ali Gürbüz'ü sevenleri tezahüratlarla uğurladı.

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