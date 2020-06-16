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Kırkpınar Başpehlivanları Kumluca’da antrenmanlarına devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 16.06.2020 09:59 | Son Güncelleme

Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu memleketi Kumluca’da hocası Kemal Yılmaz kontrolünde antrenmanlarına devam ediyor.Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu memleketi Kumluca’da hocası Kemal Yılmaz denetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu memleketi Kumluca’da hocası Kemal Yılmaz kontrolünde antrenmanlarına devam ediyor.
Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu memleketi Kumluca’da hocası Kemal Yılmaz denetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Başpehlivan Orhan Okulu ile birlikte Başpehlivan Tanju Gemici, Ramazan Bircan, Hasan Cengiz, Ali Altun, Baş Altında Şahin Bilici, Hasan Güzeller, Davut Cansev, Mustafa Okulu, Küçük Orta Büyük boyda Seçkin Duman ve alt yapıda bir çok pehlivan antrenman yapıyor.
İlk defa yağlı antrenman yaptıklarını belirten Başpehlivan Okulu, “Pandemi sürecinde zorlu şartlar altında antrenmanlar yaptık. Evimizde ve doğa da kendi imkanlarımızla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Şimdi pandemi süreci azaldı. İlk yağlı antrenmanlarımıza başladık. Kırkpınar’ın olup olmayacağı belli değil. 3 Temmuz’da federasyonumuz bir açıklama yapacak. Açıklamalar sonucunda Kırkpınar’ın olacağını umut ediyoruz” dedi.

"Kırkpınar’a hazırız"
Antrenör Kemal Yılmaz ise güreşlerin 3 aydır başlaması gerektiğini belirterek, "Pandemiden dolayı güreşlerimiz olmuyor. Tabii ki önce sağlık diyoruz. Atasporumuz için 7

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