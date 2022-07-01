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Kırkpınar için Edirne'ye gelen pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı

01.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar için Edirne'ye gelen pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını selatin camilerde kıldı.

Pehlivanlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere sultan yadigarı camilerde yoğunluk oluşturdu.

Kalabalık nedeniyle cemaatin bir bölümü, namazını camilerin bahçelerinde kıldı.

Namaz öncesi ve hutbenin ardından pehlivanlar için dua edildi.

Sabah minik boylarda başlayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, pazar günü başpehlivanın belirleneceği final yapılacak.

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Edirne Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:36
Öğle
13:23
İkindi
17:24
Akşam
20:59
Yatsı
22:52
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

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