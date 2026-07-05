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Kırkpınar yağlı güreşlerinde finalistler belli oldu

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk finale yükseldi. İki isim bugün şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kırkpınar yağlı güreşlerinde finalistler belli oldu
Melih Kadir Yılmaz

Edirne'de bulunan Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final müsabakaları, güreşseverlere büyük heyecan yaşattı. Günün ilk yarı final karşılaşmasında Erkan Taş ile Seçkin Duman karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyan Taş, adını finale yazdırdı.

Kırkpınar yağlı güreşlerinde finalistler belli oldu 1

Diğer yarı final müsabakasında ise Feyzullah Aktürk ile Mustafa Taş, er meydanına çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine üstünlük kuran Feyzullah Aktürk finale yükseldi.

Kırkpınar yağlı güreşlerinde finalistler belli oldu 2

  1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık finalinin adı Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Güreş kırkpınar yağlı güreşleri
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