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Eski FIFA hakemi Ali Palabıyık'a yeni görev! O kulüpte yönetici oldu

Ankaragücü, altyapı yapılanmasını güçlendirmek için önemli bir görevlendirme gerçekleştirdi. Eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, sarı-lacivertli kulübün yeni Altyapı Koordinatörü oldu. Deneyimli isim, kariyerini artık futbol yöneticisi olarak sürdürecek.

Eski FIFA hakemi Ali Palabıyık'a yeni görev! O kulüpte yönetici oldu
Cevdet Berker İşleyen

Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında altyapı yapılanmasını güçlendirecek önemli bir adım attı. Başkent ekibi, eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ın kulübün Altyapı Koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Eski FIFA hakemi Ali Palabıyık a yeni görev! O kulüpte yönetici oldu 1

Kulüpten yapılan duyuruyla birlikte Ali Palabıyık, Ankaragücü'nün altyapı organizasyonunun başına geçti. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda altyapı çalışmalarını daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflerken bu doğrultuda tecrübeli isme görev verdi.

HAKEMLİKTEN YÖNETİCİLİĞE GEÇİŞ

Eski FIFA hakemi Ali Palabıyık a yeni görev! O kulüpte yönetici oldu 2

Türk futbolunda uzun yıllar FIFA kokartlı hakem olarak görev yapan Ali Palabıyık, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Futbol sahalarındaki hakemlik deneyiminin ardından yöneticilik görevine adım atan Palabıyık, bundan sonra Ankaragücü altyapısının gelişimi için çalışmalar yürütecek.

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Ali Palabıyık son dakika ankaragücü
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