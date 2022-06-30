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Kırkpınar'a 2 yıl ara veren İsmail Balaban, altın kemer hedefiyle çayıra çıkacak

30.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar'a 2 yıl ara veren İsmail Balaban, altın kemer hedefiyle çayıra çıkacak

Kırkpınar'a 2 yıl ara veren İsmail Balaban, altın kemer hedefiyle çayıra çıkacak

EDİRNE (AA) - Kırkpınar'ın favori başpehlivanlarından "sarı fırtına" lakaplı İsmail Balaban, 2013 ve 2017'de olduğu gibi yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor.

Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yoğun antrenman temposuyla hazırlandığını söyledi.

Antalya'daki çalışmalarını tamamlayıp Edirne'ye geldiğini belirten Balaban, Kırkpınar'a hazır olduğunu aktardı.

Son 2 yıldır salgın ve katıldığı yarışma nedeniyle Kırkpınar'da güreşemediğini ifade eden Balaban, şunları kaydetti:

"Güzel bir şekilde hazırlandık. Geçtiğimiz iki yıl, bir yıl pandemiden dolayı bir yıl da Survivor yarışmasından dolayı Kırkpınar'a katılamamıştım. Yani iki yıllık bir ara söz konusu. Bu yıl hedefim tekrar kaldığım yerden devam etmek. 2013 ve 2017'de olduğu gibi tekrar altın kemeri kuşanıp sevenlerimize tekrar bu mutluluğu yaşatmak. Hedeflerim doğrultusunda çalışmalarımı en iyi şekilde yaptım."

İsmail Balaban, sezona küçük talihsizliklerle başladığını ancak kısa sürede toparlandığını dile getirdi.

Altın kemere konsantre olduğunu aktaran Balaban, "İyiyim ve hazırım, ekip olarak güçlü hissediyoruz. Bireysel olarak hedefim altın kemeri kuşanmak. Altın kemer mutluluğunu ve gururunu sevenlerime yaşatmak istiyorum." diye konuştu.

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