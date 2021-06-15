YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kırkpınar'da başpehlivanlık ödülünün 60 bin lira olduğu duyuruldu

Kırkpınar'da başpehlivanlık ödülünün 60 bin lira olduğu duyuruldu

15.06.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar'da başpehlivanlık ödülünün 60 bin lira olduğu duyuruldu

EDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanına 60 bin lira ödül verilecek.

Edirne'de 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlara dağıtılacak para ödülleri belirlendi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, er meydanında kol bağlayıp şampiyonluğa ulaşacak başpehlivana 60 bin lira para ödülü, altın madalya ve kupa verilecek. Başpehlivan ikincisine 38 bin lira, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 20'şer bin lira para ödülü, bronz madalya ve kupa takdim edilecek.

Bu yıl boylarında dereceye girecek pehlivanlara toplam 352 bin 850 lira para ödülü dağıtılacak. Kırkpınar'da güreşçiler, başpehlivan, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 boylarında ter dökecek.

Boylarında ilk 64 sporcu arasına girenler ile en iyi peşrev çeken pehlivanlar da yolluk ve tur ücreti kazanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi: (1)AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi: (1)

Edirne Namaz Vakitleri 15 Haziran Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:32
Öğle
13:19
İkindi
17:21
Akşam
20:57
Yatsı
22:51

Edirne Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Salı

Deniz Eczanesi
Merkez
Erkin Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Kanık Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

Hatay'da otomobil yayaya çarpıp dereye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'da otomobil yayaya çarpıp dereye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.