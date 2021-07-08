YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kırkpınar'da ilk gün yaklaşık 650 pehlivan kayıt yaptırdı

Kırkpınar'da ilk gün yaklaşık 650 pehlivan kayıt yaptırdı

08.07.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün sona erecek kayıtlarda 2 bin 500'den fazla pehlivanın kayıt yapması bekleniyor - 658. Tarihi Kırkpınar'a katılan 2 bin 380 pehlivan sayısı organizasyon tarihindeki en yüksek sayıydı, bu yıl bu sayının geçileceği tahmin ediliyor

EDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri devam ediyor.

Sarayiçi Er Meydanı'nda 9-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak güreşlere bu yıl rekor katılım bekleniyor.

Farklı illerden güreşlere katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanların, Mimar Sinan Spor Salonu'nda hazırlanan platformda kayıtları alınıyor.

Kayıt işlemleri sırasında tartılan pehlivanların güreşeceği boy da belirleniyor.

Sporcular ayrıca karşılaşacağı rakibini seçmek için kura çekiyor. Kuranın ardından pehlivanlara numara veriliyor.

Kura çekimi sırasında pehlivanlar son iki gün içerisinde oldukları PCR testini de gösteriyor. PCR testi yaptırmayan pehlivanlar kayıt olamıyor.

Sporcular; minik 1, minik 2, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde er meydanına çıkacak.

Pehlivanların tartı ve kayıt işlemleri bugün mesai saati bitiminde sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, dün başlayan kayıtların bugün de devam ettiğini belirtti.

Güreşlere pehlivanların yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Yoğurtçu, "Dün yapılan kayıtlarda yaklaşık 650 pehlivanımız kayıt yaptırdı. Kayıtlar koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılıyor. Sporcular son iki gün içerisinde oldukları PCR testini gösteriyor. Daha sonra kayıtlarını yaptırıp kura çekiyorlar" dedi.

Bugün sona erecek kayıtlarda 2 bin 500'den fazla pehlivanın kayıt yaptırması bekleniyor.

658. Tarihi Kırkpınar'a katılan 2 bin 380 pehlivan sayısı organizasyon tarihindeki en yüksek sayıydı, bu yıl bu sayının geçileceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke ettiEvin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke etti
PARTNER11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı
Şehit polis memurunun cenazesi Edirne'de toprağa verildiŞehit polis memurunun cenazesi Edirne'de toprağa verildi

Edirne Namaz Vakitleri 8 Temmuz Perşembe

İmsak
03:40
Sabah
05:40
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:58
Yatsı
22:48

Edirne Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Perşembe

Derdiman Eczanesi
Merkez
Meriç Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Erkan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Rizeli marangozun ahşap kaplayarak kamyonete çevirdiği 1988 model otomobili ilgi görüyor

Rizeli marangozun ahşap kaplayarak kamyonete çevirdiği 1988 model otomobili ilgi görüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.