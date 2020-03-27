YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kırkpınar’dan maske üretim önerisi

Kırkpınar’dan maske üretim önerisi

ERZURUM HABERLERİ  | 27.03.2020 15:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Erzurum’daki Kız meslek liselerinin alt yapısının uygun olduğunu belirterek, buralarda maske üretilsin önerisinde bulundu.Dünyayı sarsan Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçtiğimizin altını çizen Kırkpınar, salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.Erzurum’un tarihin her döneminde üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını belirten Kırkpınar, "Şu anda bir savaş halindeyiz, bu virüsle savaşta da elimizden ne geliyorsa yapmakla mükellefiz" dedi.Hastanelerde kullanılan maskelerin sürekli tükendiğine dikkat çeken Kırkpınar, "Maske üretiminde Erzurum’un öncülük edebileceğini belirterek, " Erzurum’da üç Kız Meslek Lisesi var, bu okullardaki alt yapı da bu iş için yeterli, kaldı ki takviye de edilebilir.

Kırkpınar’dan maske üretim önerisi

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Erzurum’daki Kız meslek liselerinin alt yapısının uygun olduğunu belirterek, buralarda maske üretilsin önerisinde bulundu.
Dünyayı sarsan Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçtiğimizin altını çizen Kırkpınar, salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Erzurum’un tarihin her döneminde üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını belirten Kırkpınar, "Şu anda bir savaş halindeyiz, bu virüsle savaşta da elimizden ne geliyorsa yapmakla mükellefiz" dedi.
Hastanelerde kullanılan maskelerin sürekli tükendiğine dikkat çeken Kırkpınar, "Maske üretiminde Erzurum’un öncülük edebileceğini belirterek, " Erzurum’da üç Kız Meslek Lisesi var, bu okullardaki alt yapı da bu iş için yeterli, kaldı ki takviye de edilebilir. Okullarda steril bir ortam sağlanarak, maske üretimi yapılabilir. Erzurumlu genç kızlarımız bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü’ne bu anlamda çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Gaziantep’te hastane bahçelerine triaj çadırı kuruldu

Gaziantep’te hastane bahçelerine triaj çadırı kuruldu

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:00
Öğle
12:25
İkindi
15:55
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Pelin Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Tuğçe Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha

Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.