YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kırkpınar’dan Miraç kandili ve Nevruz bayramı mesajı

Kırkpınar’dan Miraç kandili ve Nevruz bayramı mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 21.03.2020 13:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar Miraç kandili ve Nevruz bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Kırkpınar mesajında şunları söyledi; “İki cihan serveri Peygamber Efendimizin mucizelerinden biri olan Miraç, Peygamberimiz (S.A.V)’in yüce huzura kabulüdür.

Kırkpınar’dan Miraç kandili ve Nevruz bayramı mesajı

İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar Miraç kandili ve Nevruz bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Kırkpınar mesajında şunları söyledi; “İki cihan serveri Peygamber Efendimizin mucizelerinden biri olan Miraç, Peygamberimiz (S.A.V)’in yüce huzura kabulüdür. Miraç, müminler için rahmet ve lütuflarla doludur.
Ne yazık ki bu önemli geceyi buruk yaşıyoruz, tüm dünyayı sarsan salgın nedeniyle, akraba ziyaretleri yapamayacağız, camilerimiz ne acıdır ki boş kalacak. Ancak inancımıza göre “umutsuzluk imansızlıktır”. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz, ye’se kapılmayacağız. Tedbirizi alıp tevekkül edeceğiz. Hayrın ve şerrin yüce Rabbimizden geldiğini unutmadan sabırla bekleyeceğiz. “Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler”
Bu önemli gecede, zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde, gönül dünyamızı kirleten olumsuz duygulardan arınmak için bol bol tövbe etmeli, devletimizin bekası, milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve bütün insanlığın huzur bulması için dua etmeliyiz.
Bu gün aynı zamanda Nevruz bayramı. Nevruz tamda belirttiğimiz gibi umudunu yitirmeyen Türklerin, demir dağı erittiği gündür. Baharın müjdecisi kabul edilen bu günde, tıpkı baharın gelişiyle can bulan tabiat gibi, Türk milletinin de yeniden doğuş, yeniden uyanış günü olmasını niyaz ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve Erzurumlu hemşerilerimizin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, Türk dünyasının Nevruz Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Muğla’da berber ve kuaförler kapanıyor

Muğla’da berber ve kuaförler kapanıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:27
İkindi
15:53
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Erzurum Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Duygusallığa sınır koymayı bilin

Duygusallığa sınır koymayı bilin

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.