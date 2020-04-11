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Kirletildiği iddia edilen derede herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir mesire alanındaki derede sanayi tesislerinden kaynaklı kirlilik olduğu konusundaki iddialar sonucunda yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı.Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Çağdaşkent Küçük Vadi Mesire Alanı içerisinden geçmekte olan derede sanayi tesislerinden kaynaklı kirlilik olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir mesire alanındaki derede sanayi tesislerinden kaynaklı kirlilik olduğu konusundaki iddialar sonucunda yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Çağdaşkent Küçük Vadi Mesire Alanı içerisinden geçmekte olan derede sanayi tesislerinden kaynaklı kirlilik olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bölgeye giden İSU Genel Müdürlüğü teknik ekipler incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı.
Konuyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan incelemeler esnasında derede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olmakla beraber, teknik ekibimizce dere güzergahı boyunca kirletici olabilecek kaynaklara yönelik kontroller gerçekleştirilerek bundan sonrası için dere sürekli takip edilecektir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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