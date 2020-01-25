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Kırmızı Et Sektörü Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Kayseri’nin kırmızı et sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Kayseri Ticaret Borsası konferans salonunda kırmızı et üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümü için değerlendirme toplantısı düzenlendi.Toplantıya Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Bekir Çizmeli, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Kayseri’nin kırmızı et sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Kayseri Ticaret Borsası konferans salonunda kırmızı et üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümü için değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Bekir Çizmeli, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Küçük, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurum müdürleri, Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Veteriner Hekimler Zafer Mamurve M. Kürşat Torun, STK temsilcileri ile üreticiler katıldı. İl Müdürü Mustafa Şahin yaptığı konuşmada; “Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde besicilikle uğraşan üreticilerle yapılan toplantılarda, üreticilerin çoğunlukla yağlı kesim yaptırdığı, hayvanların besi olgunluğuna ulaşmış olmasına rağmen fazla beslenerek aşırı yağlandırıldığı dile getirilmiştir. Bu durumun besicilerin bir kısmının, karkas fiyatında yükselme beklentisinden dolayı kesime gelen hayvanı uzun süre elinde tutması ve çoğunlukla geleneksel yetiştirme alışkanlıklarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu şekilde yapılan besicilikte besi maliyetleri yükselmekte, üretilen yağlı karkasın piyasa değeri düşük olmakta ve besicilik ekonomik olmaktan çıkmaktadır. Bu çerçevede besiciliğin yoğun olarak yapıldığı belli illerde düzenlenen bu tür eğitimler ile sizlerin bilgilendirilmesi ve besi süresi ile bir farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır” dedi. İlin kırmızı et sektörü rakamlarını katılımcılar ile paylaşan İl Müdürü Şahin “0 ile 48 ay yaş arasında 177 bin 754 adet erkek besi materyali bulunmaktadır. Ayrıca il genelinde 19 adet ruhsatlı kesimhane, 1 adet ruhsatlı hayvan pazarı (Develi), 3 adet kompost gübre üretim tesisi, 2 adet hayvansal yan ürün işleme tesisi bulunmaktadır. 2018 yılı ilk döneminde 417 yetiştiriciye 5 bin 492 sığır için 1 milyon 373 bin TL, 2. döneminde bin 535 yetiştiriciye 15 bin 353 sığır için 3 milyon 838 bin 250 TL, 3. döneminde 684 yetiştiriciye 4 bin 367 sığır için 1 milyon 91 bin 750 destek ödemesi yapılmıştır. Toplam olarak 2 bin 636 yetiştiriciye, 25 bin 212 adet sığır için 6 milyon 303 bin TL destek ödemesi yapılmıştır. İlimizde 104 bin 415 adet sığır kesimi ile 34 bin 743 ton et üretimi, 18 bin 804 adet küçükbaş kesimi ile 402 ton et üretimi sağlanmıştır “ dedi.
Sektör temsilcilerinin de yaptıkları sunumların ardından üreticilerin sorularının cevaplanması ve görüş alışverişleri ile toplantı sonlandı.

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