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Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada: 2 yaralı

14.02.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin ile başka bir otomobille çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada: 2 yaralı

Kaza, Şinasi Kurşun Caddesi ile Hürriyet Caddesi’nin kesiştiği İsmetpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Türkgücü istikametinden Şinasi Kurşun Caddesi istikametine seyreden B.Y. idaresindeki 22 ACE 453 plakalı araç kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada İsmetpaşa Bulvarı’nda seyreden R.Ö. idaresindeki Bulgar plaka otomobil ile yol ayrımında çarpıştı.

Kazada sürücülerden R.Ö. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan R.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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