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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti

İHA İHA
29.02.2024 15:39
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Konya’da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasına, otomobil sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

Kaza, 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi Ankara Caddesi Aselsan Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine seyir halinde olan 68 yaşındaki Mehmet Aslan idaresindeki 42 BC 771 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ali A. idaresindeki 27 ATB 382 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araca çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinde sürücü Mustafa Aslan ile araçta yolcu olarak bulunan 68 yaşındaki eşi Azime Aslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise emniyet otoparkına kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Ali A., “Biz Ankara’dan geliyoruz Konya’da tarım işçisi olarak çalışıyoruz. Ben kırmızı ışıkta durmuştum bir anda bana arkadan bir araç vurdu. Benim aracım 30 metre ileriye gitti. Daha kırmızı ışık yanıyordu olay yerine yakın bir polis ekibi kazayı gördü. Bizde bir şey yok çok şükür” diye konuştu.

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