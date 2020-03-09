YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Kırmızı ışıkta çarpıp kaçtı

Kırmızı ışıkta çarpıp kaçtı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir araca çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Muratlı Vergi Dairesi önünde meydana geldi.

Kırmızı ışıkta çarpıp kaçtı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir araca çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Muratlı Vergi Dairesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde kırmızı ışıkta bekleyen Erdoğan Tavukçuoğulları idaresindeki 59 AE 163 plakalı otomobile arkadan hızlı gelen U.S. yönetimindeki 59 ED 659 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çarpan sürücü U.S. aracıyla kaçtı. Kaçan sürücünün kimliği tespit edilirken, yakalanması için hummalı bir çalışma başlatıldı.
Kaçan otomobil sürücüsü U.S.’nin yaklaşık iki yıl önce de ağaca çarparak ağır yaralandığı ve ölümden döndüğü öğrenildi.
Trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
13:25
İkindi
16:40
Akşam
19:17
Yatsı
20:36

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Şifa Eczanesi
Cerkezkoy
Ilgaz Eczanesi
Cerkezkoy
Ayan Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Pınar Eczanesi
Malkara
Gökçe Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.