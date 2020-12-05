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Kırmızı ışıkta durmayan tır askeri araca çarptı: 3 yaralı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.12.2020 13:01 | Son Güncelleme

Erzincan’da kırmızı ışıkta duramayan tır askere araca çarptı.

Erzincan’da kırmızı ışıkta duramayan tır askere araca çarptı. Kazada 3 asker yaralandı.
Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Ekşisu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı tır kırmızı ışıkta bekleyen jandarmaya ait askeri araca çarptı. Kazada, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazada tırın yakıt deposu hasar görünce akaryakıt sızma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri incelemede bulundu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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