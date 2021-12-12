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Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı!

12.12.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde oynanan Amatör küme maçında ilginç bir olay yaşandı. Ünye 1957 futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Yaşanan bu olayın ardından ayağa kalkan Demir, hakem Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Aldığı darbeyle yere düşen hakem maçı tatil etti.

Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı!

Ordu'da oynanan Amatör küme maçında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Olaylar da bu kırmızı karttan sonra başladı.

HAKEME KAFA ATTI

Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polisin sahaya girerek önlem aldığı maç, hakem kararı ile Eynesil Belediyespor'un 1-0 önde olduğu 90+5'inci dakikada tatil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti. Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV'nin kamerasına yansıdı.


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Ordu
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