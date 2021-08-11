"Kırmızı" kategorideki Bingöl'de vatandaşlar aşı yoğunluğu oluşturuyor

BİNGÖL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "kırmızı" kategoride yer alan Bingöl'de, vatandaşlar aşı uygulama noktalarında yoğunluk oluşturuyor.

Bingöl'ün çok yüksek riskli il kategorisi olan "kırmızı"dan yüksek riskli il kategorisi "turuncu"ya dönüşmesi için Valilik koordinesinde sahada görevli sağlık ekipleri büyük çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda Bingöl Devlet Hastanesi ve Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi'ndeki aşı uygulama alanlarında vatandaşlar aşı olabilmek için sıraya girdi.

Özellikle ilk doz aşısını olmaya gelenlerin çok olduğu gözlemlenirken, aşılama oranının artması adına ümit verici yoğunluktan mutlu olan sağlık çalışanları büyük gayretle hizmet veriyor.

Bingöl Devlet Hastanesinde Aşı Koordinatörü Nebahat Aydın, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınında çok yorulduğunu ama görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Kent halkının bu süreçte aşı konusunda ilgili davranmadığını dile getiren Aydın, "Ama şu an o bilinç gelişti. Bingöl'de son 1 haftadır aşıya ilgi hakikaten çok fazla, yetişemiyoruz. Bir yönden de mutluluk verici, hastalığı herhalde yeneceğiz, öyle görünüyor. İnşallah renk değişir, kırmızıdan, maviye döneriz." dedi.

İlk doz aşısını olanlardan 28 yaşındaki Mahmut Caf da Bingöl'de vaka sayılarının yüksek olduğunu anımsatarak, "Aşı olmayı erteledim biraz, hata benim. Herkesin aşı yapmasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

