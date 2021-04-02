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Kırmızı Oda'dan ayrılan Burak Sevinç'in yeni dizisi belli oldu

02.04.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de cum akşamları izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncularından Burak Sevinç, geçtiğimiz hafta projeden ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Kırmızı Oda'dan ayrılan Burak Sevinç'in yeni dizisi belli oldu

Kırmızı Oda dizisinde 'Doktor Deniz' karakterine hayat veren Burak Sevinç, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisine transfer oldu. Geçen hafta Tülin Özen'le beraber Kırmızı Oda dizisinden ayrılan Burak Sevinç yeni bir projeyle anlaştı. Burak Sevinç, Tekden Film'in TRT için çekeceği "Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli" dizisiyle anlaştı.

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Sevinç proje tasarımı İsa Yıldız'a ait dizide Almila Ada ile başrolü paylaşacak. Provaları başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Kamil Aydın oturacak.

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BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1 Nisan 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldak’lıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur.
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2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç kanun, ud, keman ve gitar çalıyor. Bir dönem Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yapmıştır.

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç, son olarak Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterine hayat verdi. Burak Sevinç, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.


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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Burak Sevinç
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