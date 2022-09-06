Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

20 Dakika, Ufak Tefek Cinayetler, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde de rol alan Nilsu Yılmaz, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisindeki Melek rolüyle akıllara kazındı. Lisans eğitimini tiyatro üzerine alan Yılmaz, oyunculuk kariyerine devam ediyor.

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Nilsu Yılmaz, başrolünü Dilan Çiçek Deniz ile Serkay Tütüncü'nün paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisinde 'Pelin Polat' rolünü canlandırıyor.

2001 doğumlu genç oyuncu 21 yaşındadır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

2013 yılından beri dönem dönem farklı projelerle ekran önüne geldi.

En bilinen projelerinden biri de Kırmızı Oda dizisi oldu.





