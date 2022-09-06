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  4. Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

06.09.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilsu Yılmaz, bir zamanlara damga vuran Kırmızı Oda dizisinde, Meliha'nın kızı Melek rolüyle tanındı. Bu rol ile oyunculuk kariyerinde dikkat çeken Nilsu Yılmaz bakın şimdi ne yapıyor...

Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

20 Dakika, Ufak Tefek Cinayetler, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde de rol alan Nilsu Yılmaz, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisindeki Melek rolüyle akıllara kazındı. Lisans eğitimini tiyatro üzerine alan Yılmaz, oyunculuk kariyerine devam ediyor.

BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR

Nilsu Yılmaz, başrolünü Dilan Çiçek Deniz ile Serkay Tütüncü'nün paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisinde 'Pelin Polat' rolünü canlandırıyor.

Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

2001 doğumlu genç oyuncu 21 yaşındadır.

Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

Pera Güzel Sanatlar Lisesini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

2013 yılından beri dönem dönem farklı projelerle ekran önüne geldi.

Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

En bilinen projelerinden biri de Kırmızı Oda dizisi oldu.

Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle tanındı! Nilsu Yılmaz bakın şimdilerde ne yapıyor?

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Nilsu Yılmaz kırmızı oda yaşında ele
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