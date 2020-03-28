YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Kırmızıda ’Evde kal’, yeşilde ’Hayde eve’

Kırmızıda ’Evde kal’, yeşilde ’Hayde eve’

TRABZON HABERLERİ  | 28.03.2020 12:15 | Son Güncelleme

Trabzon’da vatandaşlara trafik sinyalizasyon sistemiyle ‘Evde Kal’ ve ‘Hayde Eve’ çağrısı yapılıyor.Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalık sağlamak adına farklı çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Trabzon’da vatandaşlara trafik sinyalizasyon sistemiyle ‘Evde Kal’ ve ‘Hayde Eve’ çağrısı yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalık sağlamak adına farklı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına uyarı notu koyuldu. Buna göre kırmızı ışıkta ’Evde Kal’, yeşil ışıkta ise ’Hayde Eve’ hatırlatmaları yapılıyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Dünya genelinde ve Türkiye’de her geçen gün etkisini artıran koronavirüs salgınından korunmak için evden çıkılmaması büyük önem taşıyor. Halkımızın bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen göstermesi gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız sinyalizasyon uyarısı ile farkındalık oluşturma çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik ve vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Koronavirüsle mücadele noktasında hemşerilerimizin sağlığını korumak adına her alanda büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da evde kalmalarını ve hastalığın yayılmasına engel olmalarını rica ediyoruz. Bu işin üstesinden ancak el ele verirsek gelebiliriz. Lütfen durumun ciddiyetinin farkında olalım ve uyarıları dikkate alalım” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Trabzon Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:04
Öğle
12:31
İkindi
16:02
Akşam
18:49
Yatsı
20:09

Trabzon Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Alper Eczanesi
Ortahisar
Alper Eczanesi
Ortahisar
Ayla Eczanesi
Ortahisar
Çukurçayır Eczanesi
Ortahisar
Çukurçayır Eczanesi
Ortahisar
Deva Eczanesi
Ortahisar
Dilek Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Maçın ardından

Maçın ardından

Trabzon'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Trabzon'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.