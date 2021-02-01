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Kırsal alanda donma tehlikesi geçiren vatandaşı jandarma kurtardı

01.02.2021 20:05 | Son Güncelleme:
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Erzincan’ın İliç ilçesinde yolunu kaybederek kırsalda donma tehlikesi geçiren vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı.İliç’e bağlı Çilesiz Köyü civarında kar ve tipiden dolayı yolunu kaybeden Doğan Karaman donma tehlikesi geçirdi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde yolunu kaybederek kırsalda donma tehlikesi geçiren vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı.
İliç’e bağlı Çilesiz Köyü civarında kar ve tipiden dolayı yolunu kaybeden Doğan Karaman donma tehlikesi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlatarak Karaman’a kırsal alanda ulaştı. Donma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye sevk edildi.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Doğan Karaman’ı İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ziyaret etti.
Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu’nun ziyareti sırasında Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Veli Serden Gürel, İlçe Emniyet Amir vekili Abdurrahim Gülsevgi, SYDV Müdürü Bedri Gün ve KHGB Müdür vekili Bilal Çelik eşlik etti.

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