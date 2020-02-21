YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kırsal alandaki projeler değerlendirilmeye devam ediyor

Kırsal alandaki projeler değerlendirilmeye devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 21.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı, Gölmarmara, Kula ve Ahmetli ilçelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, ziraat odası ve ilçe belediyeleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı, Gölmarmara, Kula ve Ahmetli ilçelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, ziraat odası ve ilçe belediyeleri temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda, tarım ve hayvancılık alanında uygulanabilecek projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınmada projelerini hayata geçirirken, aynı zamanda resmi kurumların ilçe temsilcileriyle de bir araya gelerek yeni ve kalıcı projeler üretmek için istişare toplantılarını düzenlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve daire başkanlığı görevlileri yetkilileri Saruhanlı, Gölmarmara, Kula, Ahmetli ilçelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, ziraat odası ve ilçe belediyelerin temsilcilerinin katıldığı İlçe Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantılarda yetkililerle bir araya geldiler. Toplantıda, tarım ve hayvancılık alanındaki uygulanabilecek projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıların 17 ilçe genelinde sürdürülmeye devam edilmesi planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aile ekonomisine katkı için kurs

Aile ekonomisine katkı için kurs

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Yeni stat gelecek sezon hizmete girecek

Yeni stat gelecek sezon hizmete girecek

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Manisa Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:48
Öğle
13:29
İkindi
16:31
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

İlginizi Çekebilir

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.