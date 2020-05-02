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Kırsal altyapı için hazırlıklara başlandı

ARDAHAN HABERLERİ  | 02.05.2020 12:24 | Son Güncelleme

Ardahan’da kırsal altyapı hazırlık çalışmalarına başlandı.Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresinin Asfalt plenti, Kutu Menfez, Bims ve Kilit Parke Taşı Tesisinde incelemelerde bulundu ve üretim faaliyetlerini denetledi.

Ardahan’da kırsal altyapı hazırlık çalışmalarına başlandı.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresinin Asfalt plenti, Kutu Menfez, Bims ve Kilit Parke Taşı Tesisinde incelemelerde bulundu ve üretim faaliyetlerini denetledi. Vali Masatlı, tesiste yapılan tüm çalışmaları ürün ve malzeme tedarikini yerinde inceledi.
Masatlı, Ardahan’da kırsal altyapıyı güçlendirmek için, KÖYDES projeleri ve Özel İdare programının süratle gerçekleştirilmesi için hazırlık çalışmalarını hızlı bir şekilde yaptıklarını söyledi.
Vali Masatlı, ’’Sezonun kısa olması dolayısıyla çalışmaları daha hızlı yapmamız gerek. Geçen yıl uyguladığımız performansın aynısını bu yılda uygulamak zorundayız’’ dedi.

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