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Kırsal bölgelerde ücretsiz kuaför hizmeti

ANTALYA HABERLERİ  | 19.12.2020 13:10 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı Demre ve Finike’de 122 kişiye saç ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı Demre ve Finike’de 122 kişiye saç ve kişisel bakım hizmeti verdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren Mobil Kuaför Tırının son durağı Demre ve Finike oldu. Antalya’nın kırsal bölgelerini karış karış dolaşarak kadın, erkek ve çocuklar için ücretsiz kuaförlük hizmeti sunan mobil kuaför Demre’nin 9 mahallesinde Finike’nin 3 mahallesinde hizmet verdi. Pandemi önlemleri çerçevesinde, sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştirilen hizmetten Demre’de 109 Finike’de 122 kişi faydalandı.
Kuaför salonu olmayan ve merkeze uzak olan Demre’nin Çağman, Belören, Köşkerler, Çevreli, Kapaklı, Üçağız, Gürses, Yavu ve Davazlar, Finike’nin Gökbük, Yalnız ve Ernez mahallelerinde park eden Mobil Kuaför Tırında kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı bireylere saç kesimi ve bakımı yapıldı. Mahallelerinde kuaför ve berber olmadığı için ayaklarına kadar gelen bu hizmetten son derece memnun olan Demre halkı Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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