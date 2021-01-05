Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi başvuruları başladı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi başvurularının başladığını söyledi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe bağlı Uygulama Rehberi Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmış ve hibe başvuruları 23.12.2020 tarihinde başlamıştır” ifadelerini kullandı.