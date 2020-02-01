YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kırsal Ekonomik Yatırım Projesi kapsamında Antalya’ya 32 milyon TL hibe

Kırsal Ekonomik Yatırım Projesi kapsamında Antalya’ya 32 milyon TL hibe

ANTALYA HABERLERİ  | 01.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programının 13.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programının 13. etabı başvuru sonuçları belli oldu. 33 Adet Ekonomik Yatırım ve 26 Adet Kırsal Ekonomik Yatırım projesi olmak üzere Toplam 70,2 Milyon TL proje tutarının 32 milyon TL hibe Antalya’ya tahsis edildi.
Kırsal kalkınmayı Destekleme Programı ile doğal kaynakların ve çevrenin korunması dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amaçlanıyor.
Projeler ile Antalya istihdamına ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

İzmir’de yıldızlar geçidi

İzmir’de yıldızlar geçidi

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Antalya Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:16
İkindi
16:04
Akşam
18:28
Yatsı
19:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Dora Eczanesi
Muratpasa
Etiler Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Kayra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.