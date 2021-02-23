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Kırsal kalkınma destekleri hibe programı başvuru süreleri uzatıldı

23.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Kırsal kalkınma destekleri hibe programı başvuru süreleri uzatıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kırsal ekonomik altyapı yatırımları için başvuruların 23 Mart 2021 tarihine kadar, ekonomik yatırımlar için 9 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.İl Müdürü Yoldaş yaptığı açıklamada, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ ve kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ 17 Şubat 2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de 2021/5 ve 2021/6 sayılı tebliğlerle bazı hususlarda değişiklik yapılmış ve tebliğlere bağlı olarak yayınlanan uygulama ve satın alma rehberleri güncellenmiştir.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kırsal ekonomik altyapı yatırımları için başvuruların 23 Mart 2021 tarihine kadar, ekonomik yatırımlar için 9 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.
İl Müdürü Yoldaş yaptığı açıklamada, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ ve kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ 17 Şubat 2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de 2021/5 ve 2021/6 sayılı tebliğlerle bazı hususlarda değişiklik yapılmış ve tebliğlere bağlı olarak yayınlanan uygulama ve satın alma rehberleri güncellenmiştir. Yapılan değişikliklerle başvuru süreleri; kırsal ekonomik altyapı yatırımları için; 23 Mart 2021 tarihine kadar, ekonomik yatırımlar için 09 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına, programa başvuruda bulunmak isteyen yatırımcı ve başvuru işlemlerini yatırımcılar adına yürüten danışmanlık hizmeti veren kişi, kurum ve kuruluşların müracaat hazırlıklarını güncellenen rehberlerde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlamaları gerekmektedir" dedi.

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