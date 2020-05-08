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Kırsal mahallelerde beton yol yapıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.05.2020 16:13 | Son Güncelleme

Açık hava müzesi olarak bilinen Şanlıurfa’nın tarihi ve turizmine her defasında yeni projelerle katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Karaali, Umurova ve Akmeşet mahallerine beton yol yaptı.Her defasına Şanlıurfa’nın turizm potansiyelini bir adım öteye taşımak için yeni projeler, hibeler ve girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediyesi bu kez de Şanlıurfa’nın turizm rotasında büyük bir öneme sahip olan alanlarda beton yol, çevre düzenlemesi gibi uygulamalar başlatıyor.Kent merkezinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak merkezlerinden olan Karaali kaplıcaları, Tek Tek Dağları, Viranşehir’deki Eyüp Nebi Beldesi, Harran Ovasındaki Soğmatar, Şuayip şehri ve Mazda Mağaralarının birleştiği güzergah olan gurup yolunda başlatılan beton yol uygulaması ile bölgeye gelecek olan turistler için konforlu bir yol inşa ediliyor.Umurova sakinlerinden büyükşehire teşekkürBüyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titizlikle yürüttüğü beton yol çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Umurova Mahalle Muhtarı İbrahim Çiftçi, "Bölgede yer alan turistik mekanlara giden yıpranmış eski yolumuzu beton yol ile buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve şahsında tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Açık hava müzesi olarak bilinen Şanlıurfa’nın tarihi ve turizmine her defasında yeni projelerle katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Karaali, Umurova ve Akmeşet mahallerine beton yol yaptı.
Her defasına Şanlıurfa’nın turizm potansiyelini bir adım öteye taşımak için yeni projeler, hibeler ve girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediyesi bu kez de Şanlıurfa’nın turizm rotasında büyük bir öneme sahip olan alanlarda beton yol, çevre düzenlemesi gibi uygulamalar başlatıyor.
Kent merkezinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak merkezlerinden olan Karaali kaplıcaları, Tek Tek Dağları, Viranşehir’deki Eyüp Nebi Beldesi, Harran Ovasındaki Soğmatar, Şuayip şehri ve Mazda Mağaralarının birleştiği güzergah olan gurup yolunda başlatılan beton yol uygulaması ile bölgeye gelecek olan turistler için konforlu bir yol inşa ediliyor.
Umurova sakinlerinden büyükşehire teşekkür
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titizlikle yürüttüğü beton yol çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Umurova Mahalle Muhtarı İbrahim Çiftçi, "Bölgede yer alan turistik mekanlara giden yıpranmış eski yolumuzu beton yol ile buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve şahsında tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Eskiden yolumuz çamur ve çukur içindeydi. Şimdi gerçekten çok güzel bir yol oldu. Ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:42
Sabah
05:16
Öğle
12:26
İkindi
16:14
Akşam
19:27
Yatsı
20:54

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Harmancı Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
Deva Eczanesi
Bozova
Reşitoğlu Eczanesi
Ceylanpinar
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