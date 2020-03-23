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Kırsal Mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.Ekipler ilçenin kırsal bölgelerinde bulunan mahallelerde ve sitelerde çalışmalar gerçekleştirdiler.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler ilçenin kırsal bölgelerinde bulunan mahallelerde ve sitelerde çalışmalar gerçekleştirdiler. Farklı bölgelerde farklı ekipler halinde sürdürülen çalışmalarda 1. ekip Işıklar Mahallesi muhtarlık önünden başlayarak İhsaniye ve Akpınar Mahallelerinde, sonrasında ise Odayeri ve Ağaçlı Mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. 2. ekip Pirinççi Mahallesi muhtarlık önünden başladığı çalışmasına Çiftalan Mahallesi’nde devam etti.
Bu arada diğer bir ekip ise Karadolap Mahallesi’nde Metal İş Sitesi 1, 2, 3 ve 4. blokları, Çağdaş Konut Blokları, Binevler Sitesi, Aydın Sitesi, Uygun Sitesi ile Özde Sitesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptılar. Ekipler çalışmalarını hiçbir detayı gözardı etmeden gerçekleştirirken, bina girişlerini, merdivenleri, daire kapılarını, durakları, açık olan iş yerlerini, camileri ve çöp konteynerlerini titiz bir şekilde en ince ayrıntısına kadar temizleyip dezenfekte ettiler.

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