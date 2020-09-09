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Kırsal mahallelerde genel temizlik çalışması

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.09.2020 13:04 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik hizmet atağı devam ediyor.

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik hizmet atağı devam ediyor. Bu kapsamda mahallelerde temizlik, ilaçlama, dezenfeksiyon, yenileme ve bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor.
Tüm kırsal mahalleleri kapsayan çalışmada şu ana dek Kepez, Ardıç ve Sakaltutan’da adeta ‘Mini Belediye Mahallemizde’ organizasyonu gerçekleştirildi. Çok sayıda iş makinesi ve personelle yürütülen çalışmalarda böcek-sinek ilaçlaması, sokak temizliği ve yol kenarlarındaki yabani otların biçilme işlemleri yapılırken çöp konteynerlerinin temizliği ve tamiri de gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında ayrıca cadde ve sokaklar özel dezenfekte ilaçları kullanılarak yıkanırken mahalle fırınlarında birikmiş küller de kaldırılıyor. Şu ana kadar Kepez, Ardıç ve Sakaltun mahallelerinde yapılan genel temizlik çalışmasına, kırsal mahallelerin tamamında devam edilecek.
Başlatılan temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ardıç Mahalle Muhtarı Alper Solak, Başkan Yalçın’ın desteklerini her zaman hissettiklerine vurgu yaparak, “Pandemi döneminde bizi yalnız bırakmayan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Maskeler, dezenfektanlar, kolonyalar gönderdi, kendisinden Allah razı olsun. Bu temizlik çalışmasıyla otlarımızın biçilmesinden tutun da, yolların temizlenmesi, tehlike arzeden metruk yapıların düzenlenmesi gibi birçok işlem yapıldı. Çöp konteynırlarımız yenilendi. Mahallemizin ne eksiği varsa hepsiyle başkanımız yakından ilgileniyor” dedi.
Belediye hizmetlerinin yerinde ve güzel olduğunu belirten mahalle sakinleri de Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek hayır duada bulundu.

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Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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