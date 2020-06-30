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Kırsal mahallelerde sosyal donatı alanları kuruluyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi kırsal mahallelerde sosyal donatı alanları oluşturmak için çalışmaları başladı.Eyyübiye Belediyesi ekipleri, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yeni projeler hayata geçirmeye başladı.

Kırsal mahallelerde sosyal donatı alanları kuruluyor

Eyyübiye Belediyesi kırsal mahallelerde sosyal donatı alanları oluşturmak için çalışmaları başladı.
Eyyübiye Belediyesi ekipleri, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yeni projeler hayata geçirmeye başladı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Yardımcı kırsal Mahallesinde çalışmalara başladı. Alan taraması yapan ekipler, projenin ilkini hayata geçirmek için çalışmaları başladı. Proje alanında Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, birim müdürleri ve Yardımcı Mahalle Muhtarı Salim Aslan’la birlikte incelemelerde bulunan Başkan Kuş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplam 3 bin 410 metre karelik alanı kapsayan ve içerisinde yeşil alanlar, futbol sahası, çok amaçlı alan, havuz, kamelyalar, piknik masaları ve bankların bulunduğu alanlarının kırsal bölgelere sosyal anlamda katkı sağlayacağı belirtildi.
İlçe genelinde proje üstüne projeleri hayata geçirdiklerini ve çalışmaları sürdürdüklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ”Söz verdiğimiz gibi projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimiz ile merkez mahallelerimizi bir tutacağımızı daha önce de ifade etmiştik ve ilk etap olarak bölgemizin en büyük mahallesi olan Yardımcı Mahallemize en kısa zamanda bir Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz moloz yığınları eski metruk sağlık ocağının yeriydi. Yıkık bir halde olan sağlık ocağının yeri ayrıca tehlikeliydi, vatandaşlarımız risk altındaydı. Sağlık İl Müdürü ile görüşmemiz neticesinde buranın yıkılması gerektiğini kendisine ifade ettik. Kendisi de hemfikir oldu ve Fen İşleri Müdürlüğümüze talimat verdik ve yıkımı gerçekleştirdik. Şuanda İnşallah alt zemini de yapmak için arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah bu yıl sonu itibari ile Yardımcı Mahallemize çok güzel bir Millet Bahçesi kazandırmış olacağız. Bunun yanı sıra Yardımcı Mahallemize ve civardaki mahallelerimizdeki gençlerimize, çocuklarımıza halı saha da kazandırmış olacağız” dedi.
Yardımcı Mahalle Muhtarı Salim Aslan da hızlı bir şekilde çalışma yürüten Eyyübiye Belediyesine ve Başkan Mehmet Kuş’a teşekkür ederek, ”Allah başkanımızdan razı olsun. Sağlık ocağımız yıkık döküktü. Başkan Mehmet Kuş, hızlı bir şekilde burayı yıktı ve mahallemize bir millet bahçesi kazandırıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kırsal mahallelerde sosyal donatı alanları kuruluyor

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