Kırsal mahallelerdeki çalışmalar kesintisiz sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, merkez mahallelerde gerçekleştirdiği proje ve yatırımların yanı sıra kırsal mahallelerdeki çalışmalarına da devam ediyor. Dedecik Mahallesi’nde kilit taş çalışmaları sürerken, Selçuk Mahallesinde de ortak kullanım alanları ile muhtarlık binası ve imam lojmanının bakımları yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Dedecik Mahallesi sokakları çamurdan kurtarılarak kırsal mahalle sakinlerinin yaz-kış konforlu ulaşım koşullarına kavuşmaları sağlanıyor.

Diğer yandan, Selçuk Mahallesinde de muhtarlık binası başta olmak üzere, köy kahvehanesi, ortak alanlar ve imam lojmanında da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Binalarda sıva, boya ve badana işleri gerçekleştirilerek yenilenen binalar vatandaşların kullanımına sunuldu.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Karansıllı Mahallesinde yalnız yaşayan bir vatandaşın evinin baştan sona (su ve elektrik tesisatı yenilenmesi, banyo yapımı, çatı onarımı, boya-badana) yenilenmesinin ardından Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşa ev eşyası desteği de sağlandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, hem belirlenen planlar çerçevesinde, hem de gelen talepler doğrultusunda, kırsal mahallelerdeki çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

