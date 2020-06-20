Kırsal mahallelerdeki yollar yenileniyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Uzak veya yakınlık farkı gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken, bir yandan da kırsal mahallelerde başlattıkları kilit taşı çalışmaları ile vatandaşlara hizmet veriyor. İlçeye bağlı Karpuzalan, Kavuncu ve Erçek mahallelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların yol mağduriyetini bir bir gideriyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kırsal mahallelerde 55 bin metrekarelik yolun kilit taşı ile kaplanacağını ifade ederek, “2020 yılı içerisinde kırsal mahallelerimizde 55 bin metrekarelik yola kilit parke taşı yapılması planlanmaktadır. Fen işleri ekiplerimiz zemin hazırlıkları ve iyileştirme işlemleri yapılan Karpuzalan, Kavuncu ve Erçek mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sundu. İlçemizde alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile kalkınma hamlesi başlatan ekipler, uzaklık yakınlık gözetmeksizin benzer çalışmalara sezon boyunca ilçe genelinde devam edecek” dedi.

Kırsal mahallerde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür ederek, “Mahallemizin yollarının hepsini dört dörtlük yaptırdı. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Mahallemizdeki yollar kilitli parke taşı ile kaplandı. Daha önceden çukurlardan ve çamurdan araç girişi bile yapılamıyordu. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’dan Allah bin kere razı olsun” dediler.

