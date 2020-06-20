YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kırsal mahallelerdeki yollar yenileniyor

Kırsal mahallelerdeki yollar yenileniyor

VAN HABERLERİ  | 20.06.2020 15:37 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol yenileme çalışmaları devam ediyor.İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol yenileme çalışmaları devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Uzak veya yakınlık farkı gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken, bir yandan da kırsal mahallelerde başlattıkları kilit taşı çalışmaları ile vatandaşlara hizmet veriyor. İlçeye bağlı Karpuzalan, Kavuncu ve Erçek mahallelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların yol mağduriyetini bir bir gideriyor.
Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kırsal mahallelerde 55 bin metrekarelik yolun kilit taşı ile kaplanacağını ifade ederek, “2020 yılı içerisinde kırsal mahallelerimizde 55 bin metrekarelik yola kilit parke taşı yapılması planlanmaktadır. Fen işleri ekiplerimiz zemin hazırlıkları ve iyileştirme işlemleri yapılan Karpuzalan, Kavuncu ve Erçek mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sundu. İlçemizde alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile kalkınma hamlesi başlatan ekipler, uzaklık yakınlık gözetmeksizin benzer çalışmalara sezon boyunca ilçe genelinde devam edecek” dedi.
Kırsal mahallerde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür ederek, “Mahallemizin yollarının hepsini dört dörtlük yaptırdı. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Mahallemizdeki yollar kilitli parke taşı ile kaplandı. Daha önceden çukurlardan ve çamurdan araç girişi bile yapılamıyordu. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’dan Allah bin kere razı olsun” dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Van Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:13
İkindi
16:08
Akşam
19:41
Yatsı
21:23

Van Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.